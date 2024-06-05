Музыкальная колонка стала причиной гибели женщины

Из-за музыкальной колонки загорелся дом в Комсомольске Ивановской области, сообщает МЧС России. Его житель возвращался домой и увидел огонь. Он попытался залезть через окно, чтобы спасти жену, но она погибла.

В попытке проникнуть внутрь мужчина порезал руки. Пожар на 91 кв. м ликвидировали сотрудники МЧС. Ведомство призвало не оставлять электроустройства на зарядке без внимания и обесточивать бытовую технику как на ночь, так и покидая жилище. На опубликованных кадрах видно, что у здания выгорели стены, пылает крыша, пламя вырывается изнутри жилого помещения.

Ранее электровелосипед стал причиной пожара на северо-востоке Москвы. Балкон квартиры был охвачен огнем, к тушению пожара были привлечены 18 пожарных и пять единиц техники. Из квартиры эвакуировали троих человек. На кадрах с места происшествия видно, что в результате происшествия балкон выгорел полностью.

До этого ученик подмосковной школы получил ожоги второй и третьей степени после взрыва аккумулятора в кармане куртки. Инцидент произошел в Дзержинском, 16-летний подросток во время вечерней прогулки услышал шипение, после которого раздался взрыв.