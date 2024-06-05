Употреблявшего наркотики рядового осудят за расправу над сослуживцем в зоне СВО

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приступил к рассмотрению уголовного дела рядового-контрактника Александра Ткаченко, который вел «праздную» жизнь в зоне специальной военной операции (СВО), а затем расправился с двумя сослуживцами, упрекавшими его в трусости. Об этом сообщает «Газета.Ru».

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Военному вменяется ряд статей: покушение, самовольное оставление места службы и незаконный оборот наркотических веществ.

По данным следствия, Ткаченко служил по контракту в Волгограде, где его характеризовали отрицательно. Затем с 1 июля по 2 августа 2023 года он провел на лечении в госпитале, но после выписки не вернулся в расположение части. 23 августа в Воронеже полиция задержала Ткаченко с дозой «соли», его отправили в военную комендатуру, а затем в часть. Однако рядовой вновь ушел оттуда, а его подразделение отправили под Херсон.

8 октября Ткаченко самостоятельно добрался до места службы, но руководству не доложил о своем прибытии, а праздно проводил время. В столовой он выпивал с наводчиком-оператором мотострелкового отделения младшим сержантом Савельевым и поваром взвода рядовым Яковлевым. Те заявили Ткаченко, что он испугался участвовать в боевых действиях, поэтому сбежал из части. В ответ на эти упреки, рядовой через несколько часов открыл по ним стрельбу из автомата АК-12. Савельев не выжил от полученных ран, Яковлева госпитализировали с ранением голени. Ткаченко сбежал, но на следующий день его поймали и привлекли к уголовной ответственности.

Южный окружной военный суд 5 июня начнет слушания по уголовному делу о похищении и расправе над жительницей Луганской народной республики (ЛНР) 23-летней Валентиной Давроновой. В преступлении обвиняют старшего лейтенанта Вооруженных сил (ВС) России Айдына Жамидулова и рядового Алексея Дорожкина.