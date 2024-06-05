11 человек получили ранения в результате артиллерийского обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Новозлатополь Куйбышевского муниципального округа Запорожской области. В реанимации от полученных ранений погиб пятилетний ребенок, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"Только что переговорил с оперативными службами о ситуации в селе Новозлатополь Куйбышевского муниципального округа. В результате вчерашнего артиллерийского обстрела со стороны ВСУ тяжелые ранения получили 11 человек, они госпитализированы в медицинские учреждения. В реанимации от полученных ранений скончался ребенок пяти лет", - написал он в телеграм-канале.



Балицкий добавил, что родным погибшего ребенка будет оказана помощь.