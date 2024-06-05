Мужчина выстрелили в живот посетителю стриптиз-клуба в Москве

В Москве посетитель стриптиз-клуба выстрелил другому в живот и сбежал на автомобиле BMW. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Инцидент произошел ночью 5 июня на Пятницком шоссе. Мужчина достал травматический пистолет и выстрелил из него в 27-летнего посетителя. Потерпевшего госпитализировали, ему оказывают помощь врачи. Стрелявшего разыскивают.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина обстрелял автобус из окна многоэтажки, два человека пострадали.