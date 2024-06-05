Четыре иностранных студента утонули в российском городе

Четыре студента из Индии утонули во время купания в реке в Великом Новгороде. Об этом в среду, 5 июня, пишет Shot.

По его данным, трагедия произошла накануне в районе моста через реку Волхов. Три юноши и две девушки решили освежиться после жаркого дня, когда вдруг их начало сносить сильным течением.

Очевидцы пытались помочь студентам, но выбраться из воды удалось только одному из них. На данный момент его госпитализировали. Всем погибшим было от 18 до 20 лет.

Региональная прокуратура проводит проверку по факту инцидента, передает Telegram-канал.

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