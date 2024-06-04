Мужчину зарезали на глазах у его внучек в московском парке

Мужчину убили ударом ножа в сердце на глазах у двух его десятилетних внучек, пишет пресс-служба столичного главка СК.в Telegram-канале.

Инцидент произошел во вторник, 4 июня, в парке около 3-й Музейной улицы в Москве.

В ведомстве пояснили, что криминалисты осмотрели место происшествия, допросили очевидцев произошедшего, изъяли видеозаписи с камер видеонаблюдения.

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Заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В прокуратуре Москвы пояснили, что в лесопарковой зоне на востоке столицы между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого фигурант умышленно нанес своему оппоненту удар ножом.

В ведомстве отметили, что пострадавший скончался на месте от полученного ранения, а злоумышленник покинул место происшествия.

Погибший гулял в парке со своими 10-летними внучками, они не пострадали, уточнили в прокуратуре.