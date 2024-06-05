Выпускники еще одной школы пожаловались на унизительный досмотр

Прокуратура Московской области начала проверку фактов нарушений в одной из школ города Видное, где охранник проверял участников сдачи ЕГЭ недопустимыми методами. Об этом сообщает Telegram-канал надзорного ведомства.

Поводом для прокурорской проверки послужили утверждения родителей выпускников о том, что один из охранников школы, обыскивая детей при допуске в экзаменационный зал, якобы «тыкал металлоискателем в лобковую зону девочки, заявляя, что ищет шпаргалки. По словам детей, других он уводили в туалет и заставляли раздеваться до нижнего белья».

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В связи с инцидентом, Видновская городская прокуратура начала проверку исполнения законодательства об образовании. Сотрудники ведомства уже изучают записи с камер видеонаблюдения школы, проводят опрос персонала и учеников. По результатам проверки будет дана соответствующая правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за организацию проведения ЕГЭ. При наличии оснований прокуратурой будут приняты соответствующие меры.