Не успела на рейс, но все равно улетела. Как отпуск стал трагедией для россиянки

Жительница Ярославля Александра Теплякова исполнила свою давнюю мечту – отправилась в отпуск в Турцию. Однако отдых не задался с самого начала и закончился страшной трагедией. Что произошло с россиянкой на турецкой земле, расскажем в статье.

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Об отдыхе 39-летняя Александра Теплякова мечтала несколько лет. Женщина копила деньги, откладывала, тщательно выбирала направление и звала с собой друзей и близких. Она мечтала оказаться на морском побережье и грезила о счастливых днях в другой стране.

На курорт она хотела отправиться с кем-то, поэтому пытались подбить кого-нибудь составить ей компанию. Но все пошло не так с самого начала: компания никак не находился, то мужа не отпустили с работы, то у подруги дела и дети.

После долгих размышлений Александра решила не упускать возможность отдохнуть и поваляться на теплом песке. В теплую страну девушка захотела полететь вместе с сыном.

Выбор пал на Турцию. Александре удалось накопить нужную сумму, и она вместе с 5-летним сыном улетела в Аланью. Довольная мама с наследником уже 12 мая купались в Средиземном море и чувствовали себя самыми счастливыми.

Однако их отпуск начался с приключений. Друзья женщины уверены, Вселенная давала Александре знаки, но она, окрыленная счастьем скорого отдыха, не обратила на них внимание.

Александра с сыном должна была отправиться в солнечную Турцию 12 мая. Однако семья не улетела в положенное время, они опоздали на рейс.

«Александра последние 5 лет болела диабетом 1-й степени и круглосуточно поддерживала здоровье препаратами», - рассказала подруга Тепляковой, Анна.



Иногда у женщины случались приступы, и она чувствовала себя плохо. Однако Александра вела полноценную жизнь и никогда не жаловалась на болезнь.

Но перед самым вылетом у Александры вновь произошел приступ. Первую помощь напуганной женщине оказывали врачи в аэропорту. Пока специалисты приводили Теплякову в чувство, их воздушное судно улетело.

Расстроенная женщина позвонила своей подруге и пожаловалась на ситуацию. Анна сразу же сказала ей вернуться домой и предупредила, что это знак.

Однако Александра была настроена серьезно и не хотела упускать возможность понежиться под турецким солнцем. По словам Анны, подругу не остановило даже ее плохое самочувствие. При этом врачи возили ее по аэропорту в инвалидной коляске.

«Она не послушала, купила новые билеты и ближайшим рейсом полетела на курорт», - рассказала Анна журналистам.



Отпуск Александры был типичный: она вместе с сыном купалась в море, проводила время на пляже и ездила на экскурсии. Женщина ежедневно звонила своим близким, показывала фото с Турции и выглядела здоровой и счастливой. Солнце и море зарядили женщину энергией, она признавалась близким, что готова бороться со своим недугом.

«Мы с ней часто созванивались. Она всегда мне писала, ни на что не жаловалась, отправляла фотографии и видео с отдыха. Была такой счастливой», - рассказывает близкая подруга женщины.



Они решили, что после возвращения Александры отправятся с семьями в круиз на теплоходе. Однако 24 мая ситуация изменилась: Саша перестала подходить к телефону, взволнованные друзья и родственники звонили ей десятки раз.

Звонки были не случайны: в тот роковой день у Саши был день рождения. Подруги заранее договорили отметить праздник в Ярославле, но все хотели поздравить женщину 24 мая.

Анна решила поздравить подругу в социальных сетях: она посвятила ей пост и написала в мессенджере. Однако ответ ей так и не пришел и уже никогда не дойдет. На следующий день Анна узнала, что ее любимой подруги больше нет в живых.

«В тот день Саша так и не перезвонила. Даже не написала. А уже 25 мая мне сказали, что она умерла», - рассказала женщина.



Она сразу начала расспрашивать, что произошло с Сашей. Выяснилось, что Теплякова погуляла с ребенком, после чего они отправились в номер на дневной сон.

Через время ребенок проснулся, но так и не смог разбудить маму. Мальчик дошел до ресепшена и попросил о помощи. Сотрудники отеля последовали в номер и уже вместе с медиками констатировали смерть россиянки.

Скорая помощь

Из-за странных обстоятельств смерти была проведена экспертиза. Согласно документам, во сне у 39-летней женщины произошел диабетический шок. Обычно она купировала приступ уколом или чаем с конфетой, но во сне ситуация не поддавалась ее контролю.

Александра старалась вести правильный образ жизни, не имела вредных привычек и следила за здоровьем. Друзья погибшей не понимают, что могло спровоцировать приступ.

«Что могло стать причиной последнего приступа — не могут ответить даже врачи. Может, жара, может, еще что», - говорит Анна.

Врач

Как только о происшествии узнали близкие женщины, страховая компания оформила супругу россиянки билет до Турции.1 июня тело женщины перевезли из Аланьи в Россию. Александру похоронят в родной Архангельской области.

У женщины остались двое детей и гражданский супруг. Родителям Александры глубоко за 70 лет. Сыну, который отдыхал вместе с ней, пока не сказали о кончине мамы. Близкие Тепляковой не могут подобрать слов и объяснить ребенку, что произошло.

Похоронами россиянки занимаются ее близкие и друзья. В социальных сетях Анна открыла сбор на прощание с Александрой.