Под Мурманском обнаружили запутавшегося в сетях краснокнижного кита

В районе Териберки Мурманской области туристы обнаружили краснокнижного горбатого кита, запутавшегося в сетях. Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем Telegram-канале.

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По ее словам, млекопитающее выжило и способно передвигаться, однако из-за остатков сети не может открыть рот полностью. Радионова отметила, что с Сахалина были вызваны спасатели, занимающиеся китами.

«По прибытии специалисты сразу приступят к освобождению морского млекопитающего. Следим за ситуацией», — добавила глава надзорной службы.



Ранее стало известно, что на побережье восточной Чукотки морские зверобои открыли сезон добычи китов — им удалось загарпунить зверя длиной более 13 метров. В охоте на кита участвовали члены территориально-соседской общины «Сиреники», которые вышли в море на трех рыбацких лодках.