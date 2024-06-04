«Россия» устанавливает причины поломки шасси у SSJ-100

Авиакомпания «Россия» устанавливает причины поломки шасси у нескольких своих SSJ-100. Об этом «РИА Новости» рассказали в пресс-службе перевозчика.

Ранее сообщалось, что в аэропорт Шереметьево за день прибыли девять SSJ-100 авиакомпании «Россия» с проколотыми колесами шасси. Самолеты вернулись из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Архангельска.

«В авиакомпании "Россия" проходит проверка причин произошедших случаев», — отметил представитель перевозчика.



Он добавил, что все проколотые шины уже заменили.