Неизвестный открыл стрельбу в Москве

Неизвестный открыл стрельбу в московском районе Бибирево. Об этом сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на очевидцев.

Инцидент произошел на Костромской улице около ТЦ «Маркос Молл». По предварительным данным, злоумышленник стрелял из пневматического оружия из дома №6. Здание в настоящее время оцеплено.

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Согласно информации «360», в результате стрельбы пострадали два человека, которые находились в помещении дерматологической клиники.

«Одного парня ранили в голову и попали по девушке. Никого не выпускают», — сообщил источник телеканала.



Кроме того повреждения получил автобус, он стоит с разбитым стеклом на остановке.

В настоящее время движение по улице затруднено, на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Злоумышленник пока не пойман.