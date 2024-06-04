Устроившего стрельбу из окна дома в Москве задержали

Полицейские нашли и задержали мужчину, стрелявшего из окна жилого дома по прохожим на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

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Задержанному 50 лет. Он работает охранником в магазине. Стрельбу мужчина устроил, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Полиция изъяла у него винтовку с прицелом.

В отношении стрелка следователи возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). По данным следствия, 4 июня мужчина произвел из квартиры жилого дома на Костромской улице несколько выстрелов в сторону остановки общественного транспорта, где находился автобус с людьми. После стрельбы подозреваемый скрылся.

По данным прокуратуры Москвы, в результате стрельбы пострадали двое прохожих — мужчина и женщина — им потребовалась медицинская помощь. Выстрелы были сделаны из пневматического оружия из окна квартиры жилого дома.

В департаменте транспорта правительства Москвы уточнили «Ленте.ру», что незначительные повреждения получил электробус, пострадавших среди пассажиров нет, все люди в безопасности. В связи с инцидентом был перекрыт участок на Костромской улице.

Ранее 4 июня сообщалось, что в районе Бибирево мужчина открыл стрельбу из окна жилого дома.

Пострадавшую девушку увезли в больницу, мужчина обратился за медпомощью в травмпункт. Правоохранительные органы оцепили место происшествия по периметру.