Shot: в московском Бибирево неизвестный открыл огонь из окна многоэтажки
В столичном районе Бибирево неизвестный начал стрелять из окна многоэтажки. Об этом написали в telegram-канале Shot.
«Неизвестный открыл огонь из окна многоэтажки на Костромской улице», — пишет telegram-канал.
По данным Shot, пострадали два человека — мужчина и женщина. Им оказывается медицинская помощь.
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URA.RU обратилось за комментарием в Следственный комитет по городу Москве. Ответ ожидается.