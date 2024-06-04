В Подмосковье задержали главу «Империи сильнейших ведьм»

В Подмосковье задержали руководителя оккультной организации «Империя сильнейших ведьм» Елену Суликову, ее подозревают в мошенничестве и экстремизме. Об этом «РИА Новости» сообщил источник в правоохранительных органах.

Суликову задержали в ее доме в Подмосковье. Сейчас в нем проводятся обыски.

По предварительной информации, члены «Империи сильнейших ведьм» предоставляли клиентам псевдорелигиозные услуги.

Суликова (последователи называют ее Алена Полынь) называет себя потомственной ведьмой. Она является основательницей организации «Империя сильнейших ведьм» и Международного университета магии и колдовства. В отношении второго в конце 2023 года была проведена проверка, у учреждения отсутствовала лицензия на ведение образовательной деятельности. Кроме того Суликова известна многим из-за участия в телешоу «Битва экстрасенсов». Помимо тренингов и онлайн-курсов она продает ритуальную атрибутику.