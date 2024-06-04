Россиянин девять лет истязал собственных детей и отправился в колонию на 11,5 года

Суд вынес приговор мужчине из Ивановской области, который истязал собственных детей. Об этом сообщает пресс-служба Ивановского областного суда.

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Россиянин проживает в городе Шуя вместе с тремя детьми 14, 12 и шести лет. По версии следствия, младшие члены семьи подвергались насилию на протяжении девяти лет. Отец истязал их, издевался и причинял «физические и нравственные страдания».

О ситуации в семье правоохранители узнали после того, как в соцсетях появился ролик, на котором родитель избивал сына.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Суд признал его виновным и приговорил к лишению свободы на срок 11,5 года. Их он проведет в колонии общего режима. Помимо этого, осужденный выплатит потерпевшим компенсацию морального вреда в размере двух миллионов рублей.

До этого в Екатеринбурге опекуна обвинили в истязании приемных детей. По версии следствия, местная жительница взяла под опеку 13-летнюю девочку и ее брата. После этого несколько месяцев она регулярно избивала новых членов семьи за мелкие провинности.