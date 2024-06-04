Объявленная мертвой женщина ожила в похоронном бюро

Пожилая женщина, которую ранее объявили мертвой, «ожила» в похоронном бюро. Это произошло в городе Линкольн американского штата Небраска. Об этом рассказал заместитель шерифа округа Ланкастер Бен Хошин журналу The New York Times.

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Ожившей стала пациентка хосписа в доме престарелых, 74-летняя Констанс Гланц. Сотрудники учреждения сообщили о смерти ее родственникам и направили тело в похоронное бюро. Однако готовивший Гланц к похоронам работник заметил, что она дышит. Он позвонил в 911 и до прибытия скорой помощи делал женщине сердечно-легочную реанимацию. Врачи доставили ее в больницу.

— На данный момент не удалось обнаружить каких-либо преступных намерений со стороны сотрудников дома престарелых, но расследование продолжается, — цитирует шерифа Хошина The New York Times.



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