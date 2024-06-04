Сирота из Кемерова исчез после посещения моста

Кемеровчанка обратилась к Бастрыкину по вопросу исчезновения ее брата. Последний раз 18-летнего юношу видели на мосту.

© Vse42.ru

Сегодня, 4 июня, Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу об исчезнувшем в Кемерове юноше. К главе СК обратилась сестра 18-летнего парня по вопросу его пропажи 24 мая текущего года. Последний раз кемеровчанин был замечен камерами видеонаблюдения на одном из мостов. Также уточняется, что пропавший – сирота.

Исполнение поручения о предоставлении доклада поставлено на контроль. СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу продолжает расследование уголовного дела.