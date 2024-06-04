RT: Ходорковский* собирается судиться с Певчих**

Телеканал Russia Today сообщает, что экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский* (признан иностранным агентом в России) планирует подать иск о защите чести и достоинства к Марии Певчих** (признана иностранным агентом в России). По данным RT, иск будет подан в один из европейских судов.

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Как утверждает RT, подача иска станет новой ступенью конфликта между командой Ходорковского* и ФБК*** (в РФ включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией и запрещен на территории России), который возглавляет Певчих**. В то же время, по данным канала, команда Певчих** «активно собирает компромат» на Ходорковского*.

Утверждается, что соратники Певчих** ищут ранее неизвестные факты из биографии Ходорковского*, а также анализируют его политическую и финансовую деятельность. С помощью компромата они якобы хотят заставить Ходорковского* отказаться от судебных исков.

По данным RT, конфликт Ходорковского* и Певчих** связан с фильмом, в котором ФБК*** называет некоторых бизнесменов и политиков 90-х «предателями». Команду Певчих** начали обвинять в пропаганде и фальсификации истории

* признан иностранным агентом в России.

** признана иностранным агентом в России.

*** в РФ включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией и запрещен на территории России.