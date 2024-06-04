Мужчину с 15 граммами мефедрона задержали в Гольянове

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали в Гольянове мужчину с 15 граммами мефедрона. Об этом во вторник, 4 июня, сообщили в пресс-службе ведомства.

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Во время патрулирования Черниценского проезда правоохранители обратили внимание на мужчину, который при виде служебной машины бросился бежать. Подозреваемого задержали, во время проверки документов он сильно нервничал. Позднее мужчина сам признался, что у него есть наркотики. Во время личного досмотра у него нашли 15 граммов мефедрона.

Злоумышленника отвезли в полицейский участок для дальнейшего разбирательства.

В конце мая полицейские задержали на севере Москвы водителя, с особо крупной партией разных наркотиков в автомобиле.