Следователи раскрыли убийство москвича, совершенное 17 лет назад

Правоохранительные органы завершили расследование уголовного дела об убийстве случайного прохожего в Москве в 2007 году. Об этом во вторник, 4 июня, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

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По ее словам, убийство произошло 26 сентября 2007 года возле дома в Локомотивном проезде. Во дворе злоумышленник поссорился с незнакомым мужчиной. В какой-то момент обвиняемый набросился на своего оппонента с кулаками. Потерпевший скончался в больнице.

С тех пор подозреваемый находился в розыске. В 2024 году полицейские обнаружили новые улики и выследили злоумышленника. Мужчину задержали, предъявив ему обвинения по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть». Он признал вину.

— Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, — подытожила Иванова.



31 мая прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении мужчины, который застрелил охранника во время ограбления столичного ювелирного магазина в 2015 году.