Военный суд оправдал четверых членов организации "ЕНОТ"

Московский гарнизонный военный суд не согласился с прокуратурой, требовавшей приговорить членов межрегиональной общественной организации «ЕНОТ» к тюремному заключению, и вынес оправдательный приговор. Об этом сообщает ТАСС.

Среди подсудимых находился бывший офицер ФСБ Александр Мрищук, которого обвинение считает одним из предполагаемых создателей организации «ЕНОТ». Прокурор просил приговорить фигурантов дела к срокам от 12 до 15 лет, а для Мрищука потребовал 17 лет колонии.

«Оправдать Александра Мрищука, освободить в зале суда», - огласили приговор судьи, постановив освободить и остальных четверых подсудимых.



По версии обвинения, Мрищук и бывший майор ФСБ Антон Брякшев создали преступное сообщество под видом военно-патриотической организации. Они нападали на склады и предпринимателей, заподозренных в таможенных нарушениях, забирая ценности под видом оперативных действий. Защита заявляла о невиновности подсудимых, настаивая, что офицеров оговорили, пишет РИА Новости.

При этом Брякшев признал вину и сотрудничал со следствием. Он осужден на шесть лет колонии.