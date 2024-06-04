Военный суд вынес приговор экс-замглавы управления "К" ФСБ Фролову

Московский гарнизонный военный суд приговорил бывшего заместителя начальника управления "К" службы экономической безопасности ФСБ РФ Дмитрия Фролова, уволенного в 2013 году, к 6 годам лишения свободы по делу о получении взятки в размере 87 млн рублей и отпустил в зале суда за истечением срока давности. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил признать Фролова виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и освободить от наказания в связи с истечением срока давности", - сказано в тексте судебного решения.



Еще одного фигуранта дела, предпринимателя и акционера Кредитимпэкс банка Георгия Шкурко, суд признал виновным в даче взятки в особо крупном размере и приговорил к 4 годам 8 месяцам лишения свободы и также освободил от наказания. Обоих осужденных освободили в зале суда.