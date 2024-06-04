В Индии разбился истребитель Су-30МКИ

Истребитель Су-30МКИ ВВС Индии разбился в штате Махараштра, летчики успели катапультироваться, но получили травмы. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что авария произошла во время испытательного полета после капитального ремонта в компании Hindustan Aeronautics Limited.

Незадолго до этого сообщалось, что обломки пропавшего восемь лет назад самолета Ан-32 ВВС Индии были обнаружены у индийского побережья на глубине более трех километров.

Самолет пропал над Бенгальским заливом 22 июля 2016 года в ходе боевого задания. На его борту находились 29 человек. Крупномасштабные поисково-спасательные операции не помогли тогда обнаружить ни пропавшего персонала, ни обломков самолета.

В начале года представитель Военно-морских сил (ВМС) Индии командующий Вивек Мадхвал сообщил об освобождении экипажа сухогруза Lila Norfolk, который накануне был захвачен пиратами у побережья Сомали.