Мошенники под видом работодателя похитили у москвички 24 миллиона рублей

Мошенники похитили у москвички 24 миллиона рублей под видом ее работодателя. Об этом во вторник, 4 июня, сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

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По ее словам, в мессенджере 58-летней женщине написал неизвестный, представившийся ее работодателем. Мошенник предупредил, что в ближайшее время с ней свяжется сотрудник правоохранительных органов. Спустя 10 минут москвичке позвонил тот самый «полицейский» и заявил, что кто-то пытается оформить на нее кредит. По указаниям мошенника женщина перевела на его счет четыре миллиона рублей сбережений, деньги от продажи квартиры и 1,8 миллиона рублей «налога».

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего и ищут мошенников. Расследование взяла на контроль Савеловская межрайонная прокуратура.

Другой случай произошел 1 июня. Столичная пенсионерка подшутила над мошенниками, передав им вместо денег пакет с нарезанной бумагой.