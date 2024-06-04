Москвич избил следователя во время обыска в квартире

Перед судом предстанет 22-летний москвич, избивший следователя во время обыска. Об этом во вторник, 4 июня, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

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По ее словам, инцидент произошел 17 апреля жилом доме на улице Поляны. Следователь пришел в квартиру 22-летнего молодого человека с обыском, однако тот набросился на правоохранителя и избил его.

После задержания злоумышленнику предъявили уголовное обвинение по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Дело передали в суд.

Другой случай произошел в Солнцеве. Двое молодых людей избили мужчину и подростка возле подъезда.