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Мошенники заставили женщин написать «ГУР» на памятнике Жукову

Надпись «ГУР» нанесли на памятник полководцу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве. Как сообщает Telegram-канал Mash, полиция задержала двух женщин — предположительно, украинские мошенники пообещали им деньги за акт вандализма.

По данным канала, подозреваемые — 28-летняя девушка из Краснознаменска и 55-летняя женщина из Мытищ. Они взяли два баллончика с красной аэрозольной краской и написали «ГУР» на постаменте памятника. Предположительно, слово отсылает к Главному управлению разведки (ГУР) Минобороны Украины.

Правоохранителям задержанные объяснили, что им срочно потребовались деньги для платы по кредитам. По этой причине они согласились на предложение мошенников испортить памятник, установленный в честь 50-летия победы в Великой Отечественной войне.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 243.4 УК РФ (повреждение памятников Великой Отечественной войны). Женщинам грозит до трех лет лишения свободы. Надпись оперативно стерли.

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Георгий Жуков
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