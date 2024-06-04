Мэра мексиканского города убили через день после победы Шейнбаум

Глава муниципалитета Котиха Йоланда Санчес Фигероа была убита в Мексике. Она неоднократно получала угрозы от одного из картелей, пишет РИА Новости.

«Правительство штата Мичоакан осуждает убийство главы муниципалитета Котиха Йоланды Санчес Фигероа. В координации с федеральными органами была развернута операция по обеспечению безопасности с целью поиска виновных в преступлении», - сообщается на странице секретариата правительства штата в соцсети X.

По данным СМИ Мексики, в мэра выстрелили по меньшей мере 20 раз, она скончалась на месте. Ранее она неоднократно получала угрозы от членов картеля «Новое поколение Халиско» (CJNG) и в прошлом году была даже похищена, но отпущена через три дня.

Убийство женщины-мэра произошло через день после победы Клаудии Шейнбаум на выборах президента страны, отмечает «Комсомольская правда».

В Мексике кандидата в мэры убили во время последнего предвыборного митинга

Ранее в Мексике прошли всеобщие выборы, на которых в том числе определяется будущий президент. Лидером по итогам голосования стала кандидат правящей партии Клаудия Шейнбаум. Официальные результаты выборов объявят после 8 июня. Инаугурация избранного президента состоится через четыре месяца после дня выборов 1 октября.