В Омске прохожие нашли на улице босого двухлетнего мальчика

В Омске прохожие нашли на улице маленького мальчика, который бродил по двору без обуви, ребенка передали сотрудникам полиции. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

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В правоохранительные органы обратилась 29-летняя жительница Омска, женщина нашла на улице двухлетнего мальчика, который бродил по двору без сопровождения взрослых. Ребенок бегал без обуви.

Мальчика доставили в участок, спустя час полицейские увидели на улице мужчину, который искал ребенка. Выяснилось, что семья приехала в Омск в гости к родственникам из другого региона. Взрослые отлучились по делам, оставив мальчика под присмотром старшей 11-летней сестры, девочка отвлеклась, двухлетний брат незаметно вышел из квартиры и отправился на самостоятельную прогулку.

Мальчика передали родителям, с семьей проведена профилактическая беседа.

До этого сообщалось, что в Краснодаре полиция и волонтеры всю ночь искали маленького мальчика, которого потерял во время прогулки пьяный отец. Обнаружить ребенка удалось в одном из подъездов многоэтажки по улице Автолюбителей, он просидел на лестничной площадке всю ночь, его передали законным представителям. Проводится проверка.