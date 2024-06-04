Аудиоколонку с марихуаной нашли в посылке из Калифорнии

Российские таможенники обнаружили в посылке из Калифорнии музыкальную колонку, внутри которой была спрятана марихуана. Как рассказали в Федеральной таможенной службе (ФТС), посылку в аэропорту Внуково нашла служебная собака Герса.

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По данным ФТС, в выбранной Герсой коробке с детскими игрушками и одеждой также оказалась большая аудиоколонка. Внутри таможенники нашли 13 пакетов весом 700 граммов. Позже экспертиза показала, что в них была расфасована марихуана.

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