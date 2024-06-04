Неизвестные сообщили о бомбе в самолете рейса Анталья – Минеральные Воды

Неизвестные сообщили, что в самолете, который следует по рейсу Анталья – Минеральные Воды, заложена бомба. Они потребовали выкуп и переговорщика.

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Неизвестные заявили, что в самолете, следующего рейсом Анталья – Минводы, заложена бомба. Сообщается, что звонок прошел со скрытого номера. Злоумышленники потребовали предоставить им переговорщика, чтобы обсудить сумму выкупа. На борту при этом находился 101 пассажир и пять членов экипажа.

В аэропорт Минеральных Вод приехали экстренные службы. После приземления без каких-либо происшествий самолет обследовали, при этом специалисты не обнаружили каких-либо взрывных устройств. Как передает Telegram-канал SHOT, в настоящий момент злоумышленников ищут.