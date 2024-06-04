Под Калининградом в море утонул воспитанник детского центра, спасавший друзей

Воспитанник Центра содействия семейному устройству детей "Наш дом" утонул в море в Зеленоградске Калининградской области, спасая друзей. По факту произошедшего начата доследственная проверка, сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.

"Вечером 3 июня в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что на пляж в черте Зеленоградска из Балтийского моря вынесло тело подростка. По данному факту Светлогорским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Калининградской области организована доследственная проверка", - говорится в сообщении в телеграм-канале управления.

Погибший был воспитанником находящегося в курортном городе Зеленоградске Центра содействия семейному устройству детей "Наш дом", уточнили ТАСС в ведомстве.

По предварительным данным, подросток с двумя друзьями, тоже подопечными центра, находился на пирсе в Зеленоградске. Его товарищи прыгали с пирса в море. В какой-то момент обоих ребят стало уносить от берега. Несовершеннолетний позвонил спасателям, сообщил о случившемся и бросился спасать друзей. Двоих несовершеннолетних 2011 года рождения спасли, но 16-летний подросток погиб. Его тело позднее было обнаружено на городском пляже.

В ходе осмотра места происшествия видимых повреждений, указывающих на насильственный характер смерти, на теле погибшего не обнаружено. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, выполняется полный комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, уточнили в региональном следственном управлении. Прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств происшествия, а также ход и результаты доследственной проверки по данному факту, сообщили в областной прокуратуре.

Центр "Наш дом" находится в непосредственном подчинении Министерства социальной политики Калининградской области. Учреждение оказывает социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Сейчас в центре проживают 108 воспитанников, из них 97 - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 11 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В штате учреждения 97 сотрудников.