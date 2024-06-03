В Адыгее трехлетняя девочка выпала на ходу выпала из трактора и погибла

В хуторе Красном Кошехабльского района Адыгеи трехлетняя девочка погибла, выпав из окна трактора на дорогу. Как сообщили в пресс-службе полиции республики, сейчас следствие проводит проверку инцидента.

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Информация в полицию поступила около 13.30. Трактор двигался по дороге "Подъезд к хутору Чехрак", однако в кабине, вопреки правилам дорожного движения, находились два человека – 30-летний водитель и трехлетняя девочка.

"В ходе движения, заведомо подвергая опасности жизнь и здоровье юной пассажирки, мужчина допустил ее выпадение из транспортного средства через открытое окно", - отметили в пресс-службе МВД по Адыгее.

Ребенку оперативно оказали первую помощь, но по пути в больницу девочка скончалась от полученных травм. Причины и обстоятельства происшествия устанавливают полицейские.