Мужчина выстрелил в самку пеликана в нижегородском зоопарке

Житель Нижнего Новгорода открыл стрельбу по самке пеликана в местном зоопарке. Об этом инциденте в понедельник, 3 июня, рассказал портал NN.ru.

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Отмечается, что стрельба по птице открылась в зоосаду «Лимпопо». Мужчина возле территории парка начал стрелять дробью по находившемуся в вольере пеликану. Причина, по которой неизвестный открыл огонь, неизвестна.

Сотрудники зоопарка не сразу заметили травмы пернатой. Спустя время они подметили нарушения в координации пеликана и отсутствие аппетита. Позднее ветеринары в ходе обследования нашли в теле птицы множество металлических шариков. Спасти самку не удалось.

Администрации зоопарка «Лимпопо» обратились в органы, чтобы наказать безжалостного стрелка, следует из материала.

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