В регионе ребенок-инвалид выпал из окна пятого этажа и попал в больницу

Ребенок из Республики Коми получил травмы после падения из окна. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

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Инцидент произошел в Ухте, на улице Дружбы. Маленький ребенок с инвалидностью выпал из окна пятого этажа.

После произошедшего десятилетнего мальчика госпитализировали. О характере его травм не сообщается. Информация о том, где в момент инцидента были родители, также отсутствует.

На ситуацию обратили внимание в правоохранительных органах. На данный момент специалисты из СК РФ проводят проверку.

«В рамках проверочных мероприятий следователи выяснят причины и обстоятельства произошедшего и дадут им правовую оценку. По результатам проверки в установленные сроки будет принято процессуальное решение», – поделились в ведомстве.

Следователи напомнили о том, что не стоит оставлять маленьких детей без присмотра и установить на окна специальные фиксаторы, которые помогут избежать подобных ситуаций.