В Нижегородской области из-за ветра рухнули башенный кран и сцена-ракушка

По информации МЧС Нижегородской области, сильных порывов ветра не выдержали старый башенный кран и 11 деревьев в городе Кстово. Повреждены девять автомобилей.

© Российская Газета

Непогода обрушилась на регион накануне - в область пришли дожди, град, грозы с усилением ветра до 17 метров в секунду. Всего на территории Кстовского округа упали 20 деревьев, на площади Ленина ветер оторвал от креплений и вынес на проезжую часть сцену-ракушку. В МЧС добавили, что люди не пострадали.

"Мобилизованы все силы и средства МКУ "Дороги", МБУ "Благоустройство". Сформированы дополнительные бригады, в том числе с привлечением сторонней техники, для ликвидации последствий ураганного ветра", - написал в своем Telegram-канале глава МО Иван Уланов.



По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки в регионе также возможны ливни и ветер. Энергетики сообщили, что готовы к работе в непогоду.

"К оперативному реагированию готовы 286 бригад "Нижновэнерго": 932 специалиста и 398 единиц спецтехники. Под особым контролем находятся социально значимые и инфраструктурные объекты, для подачи электроэнергии которым в случае необходимости подготовлены 239 резервных источников электроснабжения", - сообщили в пресс-службе компании.



Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев предупредил, что дожди в столицу Приволжья пришли минимум на неделю, жителям и коммунальщикам стоит готовиться к "возможным залповым ливням".