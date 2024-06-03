Мать и сын умерли с разницей в два дня: раскрыта причина трагедии на Урале

В Челябинске мать и ее несовершеннолетний сын скончались с разницей в два дня. Следователи пока не раскрывают версии произошедшего. NEWS.ru пересказывают историю семейной трагедии.

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Выпивали алкоголь вместе

Тело 17-летнего выпускника местной школы обнаружили 27 мая недалеко от автостоянки. Позже в сторожевой будке нашлась мать погибшего. Женщина была жива, но находилась без сознания, рассказывает KP.RU. Предполагается, что родственники совместно распивали алкоголь прошедшей ночью.

Женщина провела в реанимации два дня, но медики оказались бессильны в попытке сохранить ее жизнь. За время в больнице она так и не пришла в чувства.

Смерть не носит криминальный характер

В местном управлении Следственного комитета отмечают, что на месте трагедии не было обнаружено каких-либо свидетельств, говорящих о криминальном характере смерти. Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства происшествия.

«По предварительным данным, смерти не носят криминальный характер. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Смерти подростка и женщины не взаимосвязаны», — рассказали в СКР.

Друзья погибшего подростка утверждали, что молодой человек никогда не злоупотреблял алкоголем и вел здоровый образ жизни. При этом журналисты нашли в Сети немало снимков, где школьник проводит время в компаниях с большим количеством спиртосодержащих напитков.

Осталась без матери и брата

Источники KP.RU утверждают, что мать мальчика была «неблагополучной» и ее детей воспитывала бабушка. Сейчас пожилая женщина занимается организацией похорон. На ее попечении осталась дочь и сестра погибших. Девочка в социальных сетях прощается с родными и не может поверить в их смерть.

«Потерять двух родных людей в такой период — к такому жизнь меня не готовила. Мама, как бы там в жизни не было. Прости, мне очень больно. Спи сладко», — написала девочка в социальных сетях.

Отдельно школьника продолжает страдать из-за гибели брата: