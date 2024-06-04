Житель Подмосковья застрелил дагестанца через дверной глазок

В Подмосковье местный житель застрелил дагестанца через дверной глазок. Хозяйка квартиры нашла тело с огнестрельными ранениями возле закрытой изнутри двери.

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В Подмосковье уроженца Дагестана застрелили через дверной глазок. Предварительно, мужчина попросил свою знакомую пустить его пожить на несколько дней, пока он не найдет квартиру. Когда женщина вернулась домой, его тело с огнестрельными ранениями лежало возле входной двери. Отмечается, что дверь при этом была заперта изнутри.

Как передает Lenta.ru, полиция уже задержала подозреваемого. Предварительно, им оказался сосед убитого. Выстрел он произвел через дверной глазок, в полотне двери было обнаружено пулевое отверстие. Уточняется, что мужчина во всем сознался и заявил, что хотел только напугать соседа выстрелом. Расследование продолжается.