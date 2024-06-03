Второй приют для животных сгорел в Уфе

В Уфе за последние две недели сгорел уже второй приют для бездомных животных. Об этом сообщает Ufa1.ru.

Уточняется, что речь идет о приюте «ЛоКотики» на улице Ульяновых, принадлежавшем Любови Локотко. Согласно информации МЧС по Башкирии, огонь вспыхнул на складе ритуальной продукции, где содержались животные. Площадь пожара составила 250 квадратных метров.

«Пожар удалось оперативно локализовать, распространение огня на большую площадь не допущено. Из людей никто не пострадал, но, к сожалению, в одном из помещений склада в клетках были кошки и собаки, они погибли. Причина пожара устанавливается», — добавили в ведомстве.

Точное число погибших животных пока неизвестно. Однако, по словам знакомой Локотко, огонь забрал жизни 60 кошек. Также она указала, что считает произошедшее не случайным, ведь неделю назад в Уфе был сожжен другой приют для животных — «Добрые руки».