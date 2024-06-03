Семерых россиян нашли на необитаемом острове в Якутии

На необитаемом острове Синньигэс-Ары в Якутии сотрудники службы спасения обнаружили спрятавшихся от ледохода людей. Информацией об инциденте поделился портал ЯСИА.

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Отмечается, что всего было найдено семь россиян, в числе которых было двое детей. Дистанция до самого ближнего населенного пункта для них составляла порядка 15 километров. Чтобы спастись от разбушевавшейся стихии, люди залезли на крышу заброшенного дома охотника.

Чтобы спасти людей, к ним направили аэролодку из Юрюнг-Хая. Для эвакуации всех потребовалось два выезда, следует из материала.

В подмосковной Шатуре девочка-подросток бросилась в ледяной пруд, чтобы спасти собаку. Однако пес без всякой помощи выбрался на берег, а школьница провалилась под воду, ступив на тонкий весенний лед. Видеоролик появился в Telegram-канале «Осторожно, Москва» в апреле.

О том, как понять, что на лед можно выходить, и что делать, если человек провалился под него, рассказал начальник отдела по обеспечению безопасности людей на водных объектах главного управления МЧС России по Москве Дмитрий Мудров.