Умершую в самолете кошку не выпускали из переноски по просьбам пассажиров

Кошку Марусю, умершую в самолете авиакомпании «ЮТэйр», следовавшим из Москвы в Турцию, не выпускали из переноски из-за просьб других пассажиров. Об этом в понедельник, 3 июня, сообщили в пресс-службе перевозчика.

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О данном инциденте стало известно накануне. Владельцы кошки рассказали, что на борту было жарко, переноска все время была под сиденьем, потому что бортпроводники не разрешили поставить ее в более проветриваемом месте и достать из нее животного. При этом на просьбы помочь они не реагировали.

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Сургутская транспортная прокуратура после случившегося начала проверку.

В «ЮТэйр» заявили, что кошка выбралась из переноски и бегала по салону. На это пожаловались пассажиры с аллергией на животных, так как у них ухудшилось самочувствие.

— Бортпроводники, следуя инструкции, попросили хозяев кошки поместить ее обратно в переноску. Согласно авиационным правилам в целях обеспечения безопасности животных и пассажиров, питомцы на протяжении всего полета находятся в переноске, которая должна быть помещена под впереди стоящее кресло и не блокировать проход, — цитирует пресс-службу авиакомпании РИА Новости.

По их словам, в салоне самолета поддерживалась температура 24°C. Система кондиционирования работала в штатном режиме.

Компания «ЮТэйр» выразила сожаления по поводу произошедшего и заявила, что проводит проверку.

Запрет на высадку из поездов животных без хозяев распространят на пригородные электрички в 2024 году. Об этом 29 мая рассказал заместитель генерального директора РЖД Иван Колесников.