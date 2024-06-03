Известного психолога Яковлева обвинили в домогательствах

Студентки обвинили известного психолога, соучредителея Ассоциации травма терапевтов Вячеслава Яковлева в «недвусмысленных намеках» и неприличных предложениях, которые он им делал. Об этом пишет 78.ru.

© кадр из «Портала для психологов и терапевтов» /YouTube

Первой о неподобающем поведении психолога рассказала московский психотерапевт Любава Силаева, которой пришло анонимное сообщение от его студентки, в котором говорилось, что во время занятий Яковлев делал ей «недвусмысленные намеки». После того, как все это было предано огласке, подобными историями поделились более 60 девушек.

По данным РЕН ТВ, девушки получали сообщения со словами «солнце», «ты мне сразу очень понравилась», «наверное, мне при контакте будет хотеться большего».

После разразившегося скандала Яковлев, который является соучредителем Ассоциации травма терапевтов, отстранен до окончания разбирательств, заявила изданию психолог Людмила Бондаренко.

Также Яковлев преподавал в Академии современной психологии и Институте ДПО для психологов и психотерапевтов. Там с ним также прекратили сотрудничество. При этом сам психолог заявил, что против него организована травля «с определенной целью, определенными лицами».

«Мне очень жаль, где я переходил черту и слишком допускал много теплого поддерживающего контакта в коммуникации в терапевтических отношениях, что тоже могло вызвать боль, непонимание, двусмысленность и уязвимость», - заявил Вячеслав Яковлев.

Он подчеркнул, что на его месте «может быть любой», поблагодарил за поддержку всех тех, кто ее оказывает, и заметил, что адвокат уже готовит заявление в правоохранительные органы.