В Одессе полицейскую смыло в море во время фотосессии

В Одессе 20-летнюю сотрудницу полиции Олесю Олещук смыло в море во время фотосессии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Главного управления полиции по Одесской области.

Инцидент попал на камеру видеонаблюдения. На записи видно, что девушка стояла на краю набережной во время шторма и позировала мужчине, снимавшему ее на телефон. В один момент сотрудницу полиции накрыла волна — она потеряла равновесие и упала. После этого вторая волна утащила ее в море. Находившиеся рядом люди не рискнули прыгнуть за Олещук и не смогли предпринять что-либо для ее спасения.

Смерть девушки подтвердили сотрудники полиции. Сейчас ее тело ищут водолазы. Уточняется, Олещук работала участковой в Ровно. В Одессу она приехала в отпуск.