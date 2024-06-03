ФСБ раскрыла планы агентов ГУР в Севастополе

Задержанный в Севастополе украинский агент планировал диверсию на военном аэродроме в поселке Кача, другой диверсант должен был заложить взрывчатку под автомобиль офицера Черноморского флота России, сообщили в ФСБ.

В ФСБ рассказали, что севастополец, получивший псевдоним Ментор, был завербован ГУР МО Украины в апреле 2022 года через переписку в мессенджере. Он не уезжал из России и передавал всю информацию из Севастополя, предлагал объекты для теракта.

От киевских кураторов Ментор получил инструкцию по сбору СВУ и организации подрыва, в ГУР ему дали задание при помощи взрывчатки, взятой из тайника, устроить диверсию на военном аэродроме в Каче, передает ТАСС.

Другой украинский агент был бывшим контрактником армии Украины. У него было задание – устранить офицеров Черноморского флота России, за которыми он следил. По данным ФСБ, агенту прислали посылку с двумя самодельными взрывными устройствами с взрывчатым веществом на основе гексогена иностранного производства, которую ему приказали заложить под автомобиль офицера.

В ФСБ сообщили, что против задержанных агентов возбудили уголовное дело, они дали признательные показания.

Ранее ФСБ задержала в Севастополе пятерых агентов Главного управления разведки Минобороны Украины и СБУ, которых завербовали в Запорожской области.