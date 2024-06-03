Политик Андрей Сидельников объявлен в розыск

Политика Андрея Сидельникова, проживающего в Великобритании, объявили в розыск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу МВД.

Отмечается, что политик разыскивается по статье УК. Информации о том, по какой статье ведется розыск, в базе нет.

В минувшем месяце стало известно, что Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело о терроризме (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) в отношении Сидельникова. Напомним, что он выступил за нанесение ударов с помощью беспилотников по избирательным участкам в день выборов президента России в марте 2024 года. С таким призывом Сидельников выступил в ходе так называемого Съезда народных депутатов.