Тату-сеанс обернулся для петербурженки клинической смертью

24-летняя модель из Санкт-Петербурга попала в реанимацию в состоянии клинической смерти после неудачного сеанса татуировки на дому. Как сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке», причиной могла стать чрезмерная доза новокаина, которую мастер ввел девушке ради обезболивания.

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Отмечается, что после подкожной инъекции девушке потребовалась экстренная помощь медиков. Ее доставили в Мариинскую больницу, где врачи диагностировали у модели тяжелое отравление новокаином. Сейчас за ее жизнь борются врачи.

Как сообщает «Фонтанка», врачи пока не берутся давать прогнозов относительно состояния пациентки. Медики предполагают, что мастер вколол не тот препарат — вместо слабого раствора он мог использовать более концентрированный, например, 10-процентный. Среди прочего лекарство применяется для лечения желудочковых аритмий. Издание отмечает, что, судя по соцсетям, для модели это далеко не первая татуировка.