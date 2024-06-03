Драка со стрельбой произошла между таксистом и пешеходом в центре Москвы

Драка со стрельбой произошла между водителем такси и пешеходом в центре Москвы. Об этом стало известно в понедельник, 3 июня.

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Инцидент произошел вечером 2 июня, когда такси остановилось на Тверском бульваре. Водитель почувствовал, как кто-то ударил автомобиль, и вышел из машины. Он увидел пешехода, который пояснил, что таксист задел его зеркалом заднего вида. Тогда водитель сел обратно в машину, припарковал ее неподалеку и вернулся к оппоненту.

Между мужчинами завязалась драка, в ходе которой пешеход пригрозил зарезать своего соперника. Тогда водитель достал травматический пистолет и выстрелил в землю. Затем он сам обратился в полицию.

По словам таксиста, от выстрела никто не пострадал, однако тем же вечером в больницу обратился его оппонент с простреленной стопой, передает «МК».

Другой случай произошел в Балашихе. В ходе ссоры двое мужчин избили водителя и расстреляли его машину.