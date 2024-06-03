У пассажирки российского самолета случился отек легких в небе

У пассажирки российской авиакомпании «Уральские авиалинии» случился отек легких в небе. Об этом пишет E1.ru.

Инцидент произошел на борту следовавшего из Калининграда в Екатеринбург самолета 31 мая. По данным источника, 60-летней женщине стало плохо во время полета: у нее появились хрипы и отдышка, а лицо стало серого цвета.

Рядом с пострадавшей сидела врач-нейрохирург Наталья Радзиковская.

«Повезло, что по ранним признакам удалось определить, что с ней происходит, и тут же начали заниматься ею, — рассказала она. — Бригада самолета тоже была на высоте».

Отмечается, что из-за случившегося командир воздушного судна даже планировал экстренно приземлиться в Самаре, однако этого не потребовалось. В полете медик стабилизировала состояние больной, а в Кольцово лайнер уже ждала скорая.

Ранее гигантские очереди в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге попали на видео. В авиагавани застряли сотни пассажиров.