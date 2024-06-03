Русских детей «раздавали» мигрантам для вида на жительство

В Приморском крае была пресечена работа посредников в получении вида на жительство для мигрантов, передает пресс-служба антитеррористической комиссии региона. Задержаны люди, которые искали матерей-одиночек и предлагали им сделать иностранного гражданина по документам отцом их ребенка.

© News.ru

Задержанные длительное время искали одиноких женщин РФ с детьми из неблагополучной социальной среды. Оказывали за денежное вознаграждение посреднические услуги в установлении отцовства над детьми для последующего получения мигрантами вида на жительство в России, — сообщили в комиссии.

Полиция Санкт-Петербурга ликвидировала крупный канал нелегальной миграции

Задержания прошли по двум точкам. Во Владивостоке операция прошла в местах оказания помощи для мигрантов в оформлении документов, а в Уссурийске — в одной из квартир жилого дома. Уголовное дело возбуждено по статье «Организация незаконной миграции».

Ранее правоохранители задержали в Подмосковье 15 человек по делу о незаконной миграции. Среди задержанных оказались экс-сотрудник миграционной службы УМВД по Домодедово, трое гражданских и 11 иностранцев.