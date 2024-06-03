Тушинский районный суд приговорил к 5 годам колонии немецкого инвестора BelkaCar Ральфа Новака за хищение акций каршеринговой компании. Об этом сообщает РИА Новости.

Дело возбудили в сентябре 2021 года по заявлению соучредителя швейцарской компании Bryanston Resources AG (BRAG), гражданина Германии Бенедикта Соботки. Он рассказал, что его компаньоны и соотечественники Ральф Новак и Фабиан Кройхер провернули сделку по продаже 52% акций BelkaCar за его спиной и по заниженной цене. До этого Соботка подавал в суд в Швейцарии, Германии, ЮАР и на Кипре, однако не добился успеха.

Новак на тот момент работал в созданной для ведения дел BRAG в России фирме «Брайнстон». Вместе с партнером Кройхером он продал указанный пакет акций в 2019 году. В рамках следствия было назначено две экспертизы. Последняя оценила стоимость акций в 567 млн рублей. Инвестора отправили под домашний арест.

Суд признал Новака виновным в похищении, назначив 5 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 800 тысяч рублей. Еще одного сотрудника «Брайнстон», Ильнура Азмуханова, осудили на 4 года колонии со штрафом в 500 тысяч рублей. Денежный иск Соботки удовлетворили частично — на 393 млн рублей.

Вместе с тем Новак не явился на оглашение приговора. Как сообщает РИА Новости, его адвокат Константин Елфимов заявил, что не знает, где находится мужчина — дозвониться до него не получается. Сторона защиты собирается обжаловать приговор.