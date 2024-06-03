В Подмосковье отчим держал пасынка на цепи

В подмосковном Солнечногорске мужчина отправился на четыре года в колонию общего режима за издевательства над пасынком, передает MK.RU. Приемный отец держал мальчика на цепи и унижал пятерых других его братьев и сестер. В один из дней пьяный отчим завел мальчика в подвал, надел ему на шею цепь и заставил его старшего брата водить школьника по дому на четвереньках как собаку.

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Мужчина в ходе судебных разбирательств раскаялся и написал извинительное письмо 12-летнему мальчику. Тот отказался простить отчима.

Осужденный первое время при появлении в семье вел себя нормально, но позже начал выпивать и вымещать злобу на детях. В том числе он утверждал, что брат и сестра в этой семье состоят в интимных отношениях. Из-за этого он начал расспрашивать их на тему интимных отношений. Мальчику он однажды порезал колено ножом, а девочку сильно ударил пультом от телевизора в голову, поскольку она не смогла быстро найти нужную телепередачу.